維園年宵攤位競投僅設濕貨檔　檔主憂損人流：七欖也能舉辦　為何不容乾貨

【有線新聞】維園年宵明年1月16至22日舉行，175個濕貨攤位一連兩日競投，繼續沒有乾貨及快餐檔。有投得攤位的檔主說沒有乾貨檔人流會較少，擔心影響生意。

近天后的一個轉角攤檔成交價5萬元，是底價5440元的9倍多。明年年宵繼續不設快餐檔，亦沒有乾貨攤位，單計維園只有175檔濕貨攤位。

主力賣碎花的蕭小姐用5萬元投到另一個轉角檔，她說沒有乾貨難免影響生意。維園年宵檔主蕭小姐：「有乾貨檔會多些人流，沒了乾貨人流少。每樣都放寬，為何乾貨不放寬？只需不讓入場人士進食，欖球也能舉辦，為何不容許乾貨檔？」

一年一度的維園年宵吸引過百人競投，投到檔位的都要5位數字才有交易。維園年宵檔主鄭先生：「投了33號，（希望）『生生猛猛』全香港。我每年都投攤檔，專門做蝴蝶蘭。人流一定多，香港人好悶，市民一定會外出逛逛、看看花，不買也走一圈。」

亦有一家三口決定由洗衣店轉戰年宵賣蘭花。維園年宵檔主吳先生：「做一點，出點綿力，包括招聘更生人士、殘疾人士。」

維園年宵檔主Michelle：「不知道自己會否投到攤位，第一次投到，希望這個新年大家會變得開心。」

今年初年宵因為第五波疫情取消，明年又會否突然未能舉辦，食環署說要視乎未來疫情變化，不排除這個可能性。食環署說檔主及工作人員要打齊三針，年宵開始前24小時要做一次快速測試，之後每三日再做多一次。