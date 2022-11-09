草間彌生特別展成首個收費展　成人票240元　M+：質素對得起價錢

【有線新聞】日本藝術家草間彌生特別展覽星期六起在M+展出，同日M+開始收費，特別展覽成人門票240元，館方認為質素對得起價錢。

展覽由年輕的草間彌生講起，她從日本飛往美國時鳥瞰太平洋，啟發她用網狀圖案表達波光粼粼的海面。網狀圖案一直伸延，代表無盡的空間，是草間彌生的招牌圖案。作品常見的波點，她形容是「網眼虛空部分的粒子」。

這幅2011年的作品，用色令人聯想起環境污染，呼應當年發生的日本福島核事故，反思人生短促無常。這個作品名為《自我消融》，是草間彌生在美國留學後少數帶回日本的作品。人體模型和傢俬上的網紋圖案寓意人只要毀滅自我，便能以自由平等的狀態與世界重新連結。

展覽按時序展出草間彌生70多年創作生涯作品，包括近幾年她在病床上完成的這些畫作，以繽紛色彩對抗疫情的焦慮。

M+過去一年都是免費入場，星期六起成人標準票價120元，想一併參觀這個特別展覽就要240元，星期六起展出至明年5月14日。

副總監及總策展人鄭道鍊：「M+已錄得200萬名訪客入場，顯示我們是代表香港的博物館，基於這原因我們感到自信，即使博物館要開始收費，訪客仍會回來，這個展覽的質素與其他活動相差不遠。」

如果只買較便宜的標準門票，都可以欣賞部分草間彌生作品。地庫有她創作過最大的無限鏡房，是M+兩年前邀請她創作的。港鐵亦會在屯馬綫推出主題列車，取自草間彌生雕塑《南瓜》的黃底黑色波點。