匿名信控匡智松嶺二校虐兒　教師疑工作不滿虛報　涉不誠實使用電腦、浪費警力被捕

【有線新聞】特殊學校大埔匡智松嶺二校早前被投訴懷疑虐兒，警方調查後認為指控失實，相信有人爲了報復蓄意捏造，拘捕學校一名教師，下午提堂。

被捕的女教師48歲，過去10年在匡智松嶺二校任教音樂及語文科。警方於星期一拘捕她，搜查了她的辦公室及住所，撿走電腦、打印機等證物，亦發現她在家中鑲起報章有關虐兒的頭版報道。

警方說自8月開始，教育局、辦學團體及學生家長陸續收到匿名信及影片，指控松嶺二校多名教職員涉嫌虐兒。警員查問了所有被指控的教職員及涉事學生的家長，翻查大量學校記錄後，認為虐兒指控大部分是誇張及失實。新界北總區重案組總督察武少禧：「相關片段亦在四至八年前錄製，經過調查後發現影片內某些被指控的教職員，當時並非在場。我們亦檢取了學校今年6月至8月的所有閉路電視，經過我們的探員日以繼夜，審視19,000個小時閉路電視影像後，我們暫時未發現違法的行為。」

警方其後留意到匿名信針對學校管理層及特定教職員，懷疑校內有教師因為工作安排、對上司及同事感到不滿，撰寫信件捏造學校虐兒，並盜取學生資料發送給傳媒，涉嫌不誠實取用電腦及浪費警力。武少禧：「有人利用保護兒童的議題去捏造事實，從而達到自己個人的報復目的，更嚴重是製作和發布這些匿名信，會令家長及公眾感到恐慌、無助。市民大眾亦會對這間學校，甚至我們整個保護兒童的機制失去了信心，我們警方強烈譴責這種不負責任的行為。」

警方說，會繼續調查，不排除更多人被捕。

匡智會指對警方調查結果感到欣慰，令他們的聲譽得以維護，希望事情告一段落，讓學生校園生活重回正軌，並感謝家長、學生、員工等不離不棄的支持和信任。