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中大醫學院完成亞洲首個一站式多部位胸腔主動脈手術

【有線新聞】中大醫學院團隊引入新技術，完成亞洲首個一站式多部位胸腔主動脈手術。
團隊說主動脈病變，例如胸腔主動脈瘤，會引致血管撕裂等情況。四成病人未入院已經死亡，過往手術要分幾次進行，三分一病人未做第二次手術已經死亡。
團隊前年10月由外國引入新型的混合人造血管支架，穩定性比過往高，而且只需做一次手術。
至今25名病人接受了這類手術，沒有病人死亡，出現出血、中風等併發症的亦少過5%
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