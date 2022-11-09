保良局三名涉虐兒職員提堂　案件押至明年3月底　均准以一萬元保釋

【有線新聞】保良局三名職員涉嫌虐兒提堂，案件押後至明年3月底，三人獲准保釋。

被告包括25歲院舍女職員，由警車押送到法院，另外兩名被告分別28歲及33歲。三人共被控八項虐兒罪，涉嫌於8月25日至9月14日在銅鑼灣莊啓程大廈，身為保良局嬰兒組照顧人故意襲擊不足16歲的兒童，導致他們受到不必要苦楚。

案件押後至明年3月29日，待控方進一步調查，包括翻查相關閉路電視。三人獲准各以10,000萬元保釋，期間不得離港、不可聯絡控方證人及所有保良局職員。