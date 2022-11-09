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民主派初選案　不認罪17人明年1月17日預審

【有線新聞】民主派初選案不認罪的17人，明年1月17日預審，同月30日開審。
不認罪的被告包括林卓廷、黃碧雲、何桂藍等，審訊為期90天。法官陳慶偉要求控方今年12月16日呈交開案陳詞，12月30日呈交控辯雙方同意的案情。
控方將由副刑事檢控專員周天行及萬德豪領導，控方確認收到辯方的更新證人名單，預計處理辯方案情需時35天。
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