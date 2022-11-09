議員促修例規管大學招聘、校政程序　蔡若蓮：尊重院校自主不會干預

【有線新聞】中大校長段崇智續任引起議員不滿，有議員希望當局修例，以免資助大學聘任校長繞過校董會或校委會。教育局局長蔡若蓮說尊重院校自主，又說中大換校徽是校方按機制處理，不是「自把自為」。

就中大換校徽的風波，議員繼續批評校方管治不當。飲食界（自由黨）張宇人：「看見大學那幾個管理層可以當校董會不存在，便自行決定、自行推出，很多社會各持分者，不是大學持分者，有很大意見分歧。」

教育局局長蔡若蓮：「中大校徽是行政與計劃委員會處理，委員會有明確按中大條例109章，校董會轄下設立，不是委員會自把自為去做，機制上它需要經校長向校董會匯報，這些決定由校董會作最終決策。」

部分校董會成員沒份決策的是校長續任，只要現任校長段崇智及中大互相同意，就可以續任校長三年 ，不用再全球招聘。

蔡若蓮：「大學管理層的任命屬於大學自主範圍內事宜，大學校董會根據主管條例訂明的規程，作出大學管理層的聘任。政府尊重大學院校自由，我們不會參與，亦不會干預。」

梁美芬說中大校董會校外成員只佔17%，比其他大學少，質疑校董會監管失效，要求政府修例修改校董會的組成。蔡若蓮說每間大學校董會的歷史和管治架構都不同，議員可以在立法會提出私人草案討論修改。