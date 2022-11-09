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43歲女子網上交友　兩年內遭騙2,000萬港元

【有線新聞】一名女子透過網上平台交友，兩年內被人騙去2,000萬港元。
43歲本地女子今個月初報案，指早前於網上交友平台認識一名男子，於2020年至2022年4月期間共轉帳約2,000萬港元，支援對方在外國的生意，該名男子其後失去聯絡，她懷疑受騙。
警方初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。
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