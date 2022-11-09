政府正研最低工資檢討周期　勞福局指會適時公布資訊　沒回應會否落實一年一檢

【有線新聞】政府正研究最低工資檢討周期，勞工及福利局局長孫玉菡說會適時公布研究資訊，無回應會否落實一年一檢，有議員擔心政府會「走數」。

勞工界（工聯會）郭偉強：「現在這個『零主張』答覆，是否反映政府有意為檢討『高高舉起、輕輕放下』作一個鋪路？」孫玉菡：「任何牽涉最低工資檢討機制的改變，都要各方參與、求同存異，找到一個方法大家都覺得比現時更好，所以當特首莊嚴提出檢討，政府會認真處理。希望在下一輪最低工資水平檢討時，大家覺得有一個更適合時代需要的辦法。」