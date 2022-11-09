律師離世後委任管理人營運不當　律師會介入涉事律師行業務

【有線新聞】香港律師會決定介入一間律師行的業務。

律師葉大磊獨自營運「葉大磊律師行」，他於今年8月離世，在遺囑委任一位在律師行以顧問身份執業的人負責接管、出任律師管理人，但這名管理人及已故律師的家屬一直未有就律師行的營運作出令人滿意的安排。

律師會說不能接受，屬於不當延誤，為了保障公眾及客戶利益，決定安排唐滙棟律師行介入，負責通知客戶需要另聘律師及如何申索退款。