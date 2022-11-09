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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
立法會選委會界別補選提名期下周一結束 暫僅兩人報名
【有線新聞】立法會選委會界別補選提名期下星期一結束，兩人報名參選。
全國港澳研究會理事黃梓謙到政府總部交表，他2016年及去年參加立法會換屆選舉，但都落敗。
中大工程學院副院長黃錦輝亦遞交提名表格，他同時是全國政協委員及香港科技創新聯盟副主席。
選委會界別補選下個月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，截至昨日，選舉主任未有接獲任何提名。
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