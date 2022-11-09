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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
政府擬立法就虐兒案設強制舉報者清單 納入藥劑師、醫務化驗師
【有線新聞】政府正研究立法強制舉報懷疑虐兒個案，建議藥劑師及醫務化驗師都列入強制舉報者。
勞工及福利局向立法會提交的最新立法建議指出，需要強制舉報懷疑虐兒個案的包括社工、教師及學校宿舍負責人，醫療衛生界方面要強制舉報的除了醫生、護士、物理治療師等17類專業人員，亦新增藥劑師及醫務化驗師。研究立法的工作小組亦建議新法例以附表列出強制舉報者清單，以便日後以附屬法例方式更新。
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