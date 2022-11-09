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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
增5068宗確診 多13人離世 學校呈報742宗
【有線新聞】本港新增5068宗新型肺炎確診，多13人離世。
本地個案有4570宗，輸入個案498宗。
11間安老及殘疾院舍有20名院友確診；學校呈報742宗陽性個案，19個班級需要停課一星期。
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