律政司檢控主任投訴警方說謊後遭停職　質疑紀律研訊存偏袒申覆核

【有線新聞】律政司檢控主任黃華芬去年停職受查接受紀律研訊，他質疑紀律研訊委員會主席外聘大律師的決定偏袒，入稟司法覆核要求推翻，高等法院開庭審理，星期五頒判詞。

黃華芬2019年以法庭檢控主任會的主席名義，去信律政司司長投訴警方說謊，之後被停職及接受紀律聆訊。

他指紀律研訊委員會聘用兩名來自同一事務所的大律師，分別提供法律意見及代表檢控方有偏袒之嫌，他提出質疑，但被委員會主席黃惠芬駁回。

政府一方說，兩名大律師的委任決定沒有利益衝突，紀律研訊的決定並非由法律顧問作出，不存在表面偏頗，質疑黃華芬從未反對法律顧問的任命。