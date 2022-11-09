39間餐廳涉聘非法勞工　入境處拘35人包括8僱主

【有線新聞】入境處打擊非法勞工，拘捕35人。

被捕的包括27個非法勞工及8名僱主，被押到入境處九龍灣辦事處調查。

處方一連四日執法，在39間餐廳發現非法勞工，日薪平均200至350元，大部分是非華裔人士，來自印尼、越南等。其中11人提出免遣返聲請，大部分是2018年至去年期間逾期逗留或非法入境。