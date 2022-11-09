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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
39間餐廳涉聘非法勞工 入境處拘35人包括8僱主
【有線新聞】入境處打擊非法勞工，拘捕35人。
被捕的包括27個非法勞工及8名僱主，被押到入境處九龍灣辦事處調查。
處方一連四日執法，在39間餐廳發現非法勞工，日薪平均200至350元，大部分是非華裔人士，來自印尼、越南等。其中11人提出免遣返聲請，大部分是2018年至去年期間逾期逗留或非法入境。
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