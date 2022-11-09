i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月09日
港聞
新聞資訊
51歲男子確診類鼻疽 居於藍田 發病前沒到過深水埗
【有線新聞】多一名男子感染類鼻疽，他沒有到過深水埗。
該名51歲男子住在藍田，他有高血壓，上月22日起發燒及小便不適，上星期二到聖德肋撒醫院求醫，同日入院，診斷為泌尿系統感染，情況穩定。
他的前列腺膿腫樣本證實對類鼻疽呈陽性反應，他發病前沒有到過深水埗，亦沒有飲用未煮沸的水，至今累計有35宗類鼻疽感染個案。
上一條影片
39間餐廳涉聘非法勞工 入境處拘35人包括8僱主
下一條影片
童樂居爆發上呼吸道感染 23名兒童染病 4人驗出腸鼻病毒
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
一線搜查｜11.8起須用安心「登記碼」或網上預約 才可免費檢測｜附登記教學＋必帶文件
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結