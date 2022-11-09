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51歲男子確診類鼻疽　居於藍田　發病前沒到過深水埗

【有線新聞】多一名男子感染類鼻疽，他沒有到過深水埗。
該名51歲男子住在藍田，他有高血壓，上月22日起發燒及小便不適，上星期二到聖德肋撒醫院求醫，同日入院，診斷為泌尿系統感染，情況穩定。
他的前列腺膿腫樣本證實對類鼻疽呈陽性反應，他發病前沒有到過深水埗，亦沒有飲用未煮沸的水，至今累計有35宗類鼻疽感染個案。
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