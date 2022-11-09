機管局、珠海市簽合作備忘推動大灣區航空　擬准內地客「經珠飛港」

【有線新聞】機管局與珠海市政府簽署合作備忘錄，加強兩地合作，推動大灣區整體航空業發展。

運輸及物流局副局長廖振新、機管局主席蘇澤光等以視像形式見證簽署儀式，雙方主要合作項目包括提供「經珠飛港」直通客運服務，即是容許內地旅客經港珠澳大橋，使用香港國際機場及珠海機場往來海外及內地。兩地亦會發展國際貨運業務、建造高端航空產業園及積極商議入股珠海機場等。