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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
機管局、珠海市簽合作備忘推動大灣區航空 擬准內地客「經珠飛港」
【有線新聞】機管局與珠海市政府簽署合作備忘錄，加強兩地合作，推動大灣區整體航空業發展。
運輸及物流局副局長廖振新、機管局主席蘇澤光等以視像形式見證簽署儀式，雙方主要合作項目包括提供「經珠飛港」直通客運服務，即是容許內地旅客經港珠澳大橋，使用香港國際機場及珠海機場往來海外及內地。兩地亦會發展國際貨運業務、建造高端航空產業園及積極商議入股珠海機場等。
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