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一男子向查理斯三世及卡米拉擲雞蛋

【有線新聞】英王查理斯三世與王后卡米拉到訪北部約克時被人擲雞蛋。
查理斯三世與官員交談，附近突然有多隻雞蛋飛過，並傳出噓聲，亦有人高呼「天佑吾王」。查理斯三世夫婦繼續與民眾握手，警員制服並扣押涉事男子。查理斯三世與卡米拉此行是為已故伊利沙伯二世的雕像揭幕。
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