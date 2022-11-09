美國中期選舉開票初期共和黨形勢佔優惟不似預期

【有線新聞】共和黨開票初期形勢佔優，眾議院共和黨領袖麥卡錫尚未取得過半議席已充滿信心，稱將重奪眾議院控制權，讓美國重回正軌。傳媒報道選舉結果不似共和黨人預期，未能一早鎖定勝局。

眾議院多個議席未塵埃落定之際，共和黨領袖麥卡錫已率先表態，指很有信心重奪眾議院控制權：「顯然我們將重奪眾議院，現在讓我告訴你，大家在外面等得很晚了，但是當你明天（周三）醒來，我們將會是多數黨，佩洛西將成為少數。美國人民已準備好，迎接帶來新方向的多數黨，將令美國重回正軌，共和黨將不負眾望。」

選前民調略為佔優的共和黨劍指參眾兩院，爭取在中期選舉「翻盤」。雖然開票初期已見優勢，但傳媒報道選情沒共和黨人預期般好，「紅色浪潮」亦沒有出現。

共和黨未能在選舉日當晚就鎖定勝局，而且在只需一個議席進帳就能有過半議席優勢的參議院，未能守住所有改選議席，選情陷入膠著。

參議院首個「翻盤」議席在賓夕法尼亞州，現任副州長費特曼替民主黨，從共和黨手中贏得這個搖擺州的重要一席。他說非常感激支持者，會謙卑就任參議員：「我從沒預料把紅色州轉成藍色，但我們做了我們需要做的事。我們把賭注押在賓夕法尼亞人身上，你沒有讓我們失望。我對你們所有人的承諾，是我永遠不會讓你們失望。謝謝你，賓夕法尼亞，非常感謝。」