騙徒扮執法人員　七旬婦人墮電話騙案損失一千四百萬

【有線新聞】一名70歲女子遇到電話騙案，損失一千四百萬元。

該女子九月先後接獲自稱政府官員及執法機構人員的騙徒電話，指她涉嫌違反防疫規定，又涉及一宗內地刑事案件，要求她提供個人及銀行戶口資料協助調查。女子按指示提供資料，直至今個月她發現銀行戶口內約一千四百萬元被人轉走，上周四向警方報案。案件列作以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行一經定罪，最高可被判監禁十四年。