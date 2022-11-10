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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
登記處電腦伺服器冒煙 柴灣普通科門診服務一度暫停、中午陸續恢復
【有線新聞】柴灣普通科門診診所登記處的電腦伺服器冒煙，診所服務一度暫停，至中午陸續回復正常。
職員將涉事電腦主機拆走，事發在早上近8時，診所登記處傳出燶味，職員發現伺服器冒煙後報警。受影響的包括門診預約系統、臨床醫療系統，普通科門診服務亦暫停，門外排長龍，職員陸續通知受影響的覆診病人，經緊急維修後，服務於中午陸續回復正常。
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