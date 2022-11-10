返回
按輸入鍵開始搜尋

立法會議員林琳確診　本周三曾到立會發言、與多名議員用膳

【有線新聞】民建聯立法會議員林琳確診新型肺炎。
林琳確診前一天，在立法會與多名議員吃飯，坐得比較近的，包括黨友黃俊碩、陳恒鑌。據了解，立法會主席梁君彥，建議同枱的人檢測。林琳同日亦都出席立法會大會，發言時有戴口罩，她說自己病徵輕微，正居家隔離。
上一條影片 登記處電腦伺服器冒煙　柴灣普通科門診服務一度暫停、中午陸續恢復
下一條影片 周五起至明年2月　亞博館港鐵合作推機場快綫限定優惠
客戶服務