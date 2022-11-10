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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
立法會議員林琳確診 本周三曾到立會發言、與多名議員用膳
【有線新聞】民建聯立法會議員林琳確診新型肺炎。
林琳確診前一天，在立法會與多名議員吃飯，坐得比較近的，包括黨友黃俊碩、陳恒鑌。據了解，立法會主席梁君彥，建議同枱的人檢測。林琳同日亦都出席立法會大會，發言時有戴口罩，她說自己病徵輕微，正居家隔離。
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