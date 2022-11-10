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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
李家超稱觀望放寬可能 冀生意快速安全重回香港
【有線新聞】行政長官李家超出席亞洲醫療健康高峰論壇時說，現屆政府取消實行超過兩年的酒店檢疫措施，在不影響本地醫療系統及高危群組下，特區政府會繼續檢討放寬的可能。
李家超︰「我們將會持續檢視解除防疫限制的空間，有條不紊、循序漸進地進行，我會從另一個角色去看，我們會有針對性方案，確保大型事件及經濟活動可以順利舉行，藉以打開本港的大門，盡量快速、安全地讓生意重回香港。」
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