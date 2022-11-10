美國中期選舉｜兩黨選情膠著　拜登感樂觀：願和共和黨合作惟無意改施政方針

【有線新聞】美國中期選舉，民主共和兩黨選情膠著，參眾兩院控制權仍未有分曉。總統拜登表示，民主黨的表現較預期理想，無論選舉結果如何，他準備好與共和黨人合作，但就無意改變基本施政方針。

美國總統拜登中期選舉後翌日在白宮見記者，形容民主黨選情強勁。過去40年來，民主黨總統首個任期的中期選舉中，失去最少眾議院議席的一次，在州長選舉方面，亦是1986年以來表現最好。拜登︰「雖然媒體和權威人士預測會出現巨大「紅色浪潮」，但它並沒有出現，我知道你對我的過分樂觀有些惱火，但整個過程我感覺良好。」

拜登指今次選舉結果對民主是好事，但瞭解選民用選票表明擔憂通脹、治安等的問題，他強調將繼續與共和黨合作。拜登︰「不論最終選舉結果如何，部分仍在點票，我已準備好與共和黨同僚合作，我想美國人民亦已表明他們希望共和黨人一樣與我合作。」