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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
西貢戶外康樂中心本月25日重開部分設施 明起可用康體通預訂營位
【有線新聞】西貢戶外康樂中心本月25日重開。
康樂中心在疫情爆發後用作檢疫設施，今年8月曾經重開，但其後再次關閉作抗疫用途。康文署決定11月25日重開中心多項設施，例如羽毛球場、乒乓球室、戶外射箭場、燒烤區等，但小型足球場及兒童單車場繼續關閉。市民星期五起可以透過康體通預訂營位。
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