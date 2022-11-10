西貢戶外康樂中心本月25日重開部分設施　明起可用康體通預訂營位

【有線新聞】西貢戶外康樂中心本月25日重開。

康樂中心在疫情爆發後用作檢疫設施，今年8月曾經重開，但其後再次關閉作抗疫用途。康文署決定11月25日重開中心多項設施，例如羽毛球場、乒乓球室、戶外射箭場、燒烤區等，但小型足球場及兒童單車場繼續關閉。市民星期五起可以透過康體通預訂營位。