警破釣魚訊息詐騙集團　扮快遞公司騙逾百張信用卡資料、涉款270萬　八人被捕

【有線新聞】警方拘捕八人，涉嫌透過手機發出釣魚訊息騙取信用卡資料，183人上當、損失超過270萬元。

不少人近幾個月都收到這個短訊，說「包裹派遞失敗、要求確認地址」，警方說有183人被這個訊息欺騙，合共損失超過270萬元。而發訊息騙人的，是一個本地犯罪集團，8月開始盜用其他人的個人資料，在網上申請實名電話卡，再假扮速遞公司發短訊。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒：「當受害人點擊欺詐短訊連結後，隨即連結到偽冒的快遞公司網站，團伙假裝要求受害人需更新地址，用信用卡繳付港幣6元手續費，誘使受害人輸入信用卡資料。」成功盜取信用卡資料後，集團派人到各區買電器、手機及現金券，再轉售圖利。涉及超過500宗交易，有受害人損失最多12萬元。

集團能夠短時間漁翁撒網是因為用了俗稱「貓池」的電話數據機，可以同時插入數十張電話卡，鄧國軒：「短時間內瘋狂發出大量欺詐短訊，我們發現集團最近一個月共申請超過300張電話儲值卡，發出超過100萬個欺詐短訊，調查發現最高峰時，一張電話卡三小時內發送超過7,000個短訊。」

警方在他們匿藏的酒店及住宅單位檢獲19萬元現金及小量K仔，八名男子、17至44歲涉嫌串謀欺詐及販運危險藥物等被捕，包括集團主腦及骨幹成員。

警方提醒市民收到可疑的包裹訊息，應該先到速遞公司的官方網站查核，不要直接點擊訊息內的連結。