勞福局擬允全港安老殘疾院舍輸入外勞　有工聯會議員憂影響本地員工生計

【有線新聞】勞工及福利局計劃明年推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入護理員，不再只限私營院舍，工聯會表明反對，擔心影響公營及資助院舍員工生計及待遇。

選委會界別（工聯會）陸頌雄︰「現時（工時）八小時、接近兩萬元薪金。在政府資助院舍，我們聽到工友說是可接受，招聘亦沒有困難，為何要擴大輸入外勞？完全不合理。當然私院現時（薪金）一萬四千元、（工時）12小時，需要正視，政府未有正視，這當然要批評。但更可惡的是，政府未解決私院問題之前，再進一步擴大輸入政府資助院舍的外勞，我們工聯會覺得不能接受。」