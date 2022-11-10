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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
調查指近半僱主僱員未能評估殘疾員工需要 難營造共融文化
【有線新聞】有機構調查發現近半受訪僱主及僱員未能在公司營造共融文化。
浸信會愛羣社會服務處聯同城大於今年2月至9月期間，透過問卷及訪談向僱主及僱員了解與殘疾人士共事的情況。有4成受訪者說未能評估殘疾員工的需要，亦有5成人指未能營造共融文化。機構認為企業較難自行推動職場共融，促請政府投放資源支援社福機構，推動招聘多元人才。
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