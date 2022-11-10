有意見稱社會已復常可取消防疫　盧寵茂不同意　本港仍屬公衛緊急事態

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說不同意近日有意見認為本港現時已不處於公共衛生緊急事態。

盧寵茂在網誌說隨着本月舉辦大型國際會議和七人欖球賽，有意見認為社會已完全復常，要求政府取消防疫措施，他認為公共衛生情況是否屬於緊急事態，是根據一籃子本地數據和環球情況，並非一兩項活動或一兩個人說了便是；世衛仍然把新型肺炎定性為國際關注的突發公共衛生事件，美國亦把公共衛生緊急狀態延長至明年1月，疫情仍然威脅着人類健康，現階段對本港仍屬於緊急事態，需要第599章為各項抗疫措施提供法律框架。