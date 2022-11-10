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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
內地增至132高校招收本港文憑試考生 明年3月接受報名
【有線新聞】再多3間內地高等院校招收文憑試考生。
國家教育部公布2023/24學年有132間內地高等院校參與招收文憑試學生計劃，比去年多3間，分別是北京科技大學、北京交通大學和浙江傳媒學院。有意申請的考生可於明年3月登入指定網站報名，院校將於同年7月底公布取錄名單。
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