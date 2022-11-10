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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
立法會選委會界別補選提名期下周一結束 至今三人報名
【有線新聞】立法會選委會界別補選提名期下周一結束，再多一人報名。
新民黨中委、澳門前特首何厚鏵的侄兒何敬康到政府總部交表。
選委會界別補選下月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，至今有三人報名參選，包括黃梓謙及黃錦輝。
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