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立法會選委會界別補選提名期下周一結束　至今三人報名

立法會選委會界別補選提名期下周一結束　至今三人報名

【有線新聞】立法會選委會界別補選提名期下周一結束，再多一人報名。
新民黨中委、澳門前特首何厚鏵的侄兒何敬康到政府總部交表。
選委會界別補選下月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，至今有三人報名參選，包括黃梓謙及黃錦輝。
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