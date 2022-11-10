返回
按輸入鍵開始搜尋

增5,697宗確診　多9人離世　學校呈報826宗

【有線新聞】本港新增5697宗新型肺炎確診，多9人離世。
本地個案有5202宗，輸入個案495宗。
10間安老及殘疾人士院舍，有11名院友確診；學校呈報826宗陽性個案，4個班級需要停課一星期。
上一條影片 增5,697宗確診、9人離世　下周四再放寬防疫　政府街市等改被動查核
下一條影片 進博會周四閉幕　期內貿易意向簽約逾735億美元
客戶服務