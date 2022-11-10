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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
增5,697宗確診 多9人離世 學校呈報826宗
【有線新聞】本港新增5697宗新型肺炎確診，多9人離世。
本地個案有5202宗，輸入個案495宗。
10間安老及殘疾人士院舍，有11名院友確診；學校呈報826宗陽性個案，4個班級需要停課一星期。
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增5,697宗確診、9人離世 下周四再放寬防疫 政府街市等改被動查核
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進博會周四閉幕 期內貿易意向簽約逾735億美元
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