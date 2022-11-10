有議員促交代將軍澳隧道交通分流詳情

【有線新聞】有議員要求政府盡快交代如何將行經將軍澳隧道的公共交通分流到將藍隧道。

新界東南（民建聯）李世榮：「到今天我看不到有任何方案交給議員了解，我的地區團隊也收不到消息。我有點失望，而且擔心通車後能否無縫交接， 讓巴士、小巴作分流作用，有些車輛能經大橋，有些能保持經將軍澳隧道呢？」