警拘14人涉8宗非法收債案　欠債人被誘住酒店「封口」　戶口用作洗黑錢

【有線新聞】警方拘捕14人，涉及灣仔8宗非法收債案，部分欠債人的戶口被收債人用作洗黑錢，涉及150萬元。

行動中檢獲收債字條、銀行文件、手套和油罐等證物。警方在11月8日至10日拘捕13男1女，年齡由22歲至57歲，其中6人涉及一個本地洗黑錢集團，涉嫌在欠債人的公司、住所淋潑油漆、張貼收債字條、撥打恐嚇電話；又要求提供個人戶口抵債，收債人用這些戶口清洗黑錢；部分人又會被引誘入住酒店，防止透露案件細節。

警方提醒市民小心理財，不要胡亂提供個人戶口。