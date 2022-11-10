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2022年11月10日
兩岸國際
新聞資訊
南韓總統尹錫悅訪東南亞專機禁MBC記者採訪
【有線新聞】南韓總統尹錫悅以國家風險為由，禁止當地電視台MBC記者乘坐總統專機隨同外訪。
尹錫悅明天出訪東南亞出席多場國際會議，總統辦公室宣布，禁止MBC電視台記者隨乘總統專機採訪，並指控MBC報道偏頗。尹錫悅回應被指打壓新聞自由的批評時，稱總統外訪關乎國家利益風險，提供採訪便利亦要考慮外交和安全因素。
尹錫悅9月在紐約出席聯合國大會，在場邊與官員對話時疑似講粗言，MBC報道尹錫悅以粗言侮辱美國國會及總統拜登，尹錫悅否認並批評報道有損國家利益。
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