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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
929金鐘衝突3人暴動罪成 還柙至下月判刑
【有線新聞】2019年929金鐘衝突，3人暴動罪成，還柙至下月1日判刑，期間索取背景報告。
法官陳廣池裁決時反駁被告黃韻思辯稱身處現場是為了收集不同聲音，認為示威者有備而來，被告完全無危機感，反而向暴亂中心進發，身處險境卻有閒情追蹤聲音，為了藝術創作的理由是本末倒置，被告根本是壯大聲勢的共犯。另外兩名被告分別因為在附近洗眼及搜出裝備被捕，法官說當時環境猶如戰場，示威者旁若無人攻擊政總，毫不猶豫裁定他們是暴動參與者。
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