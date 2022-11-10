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2022年11月10日
港聞
新聞資訊
警務處處長私人助理確診 蕭澤頤快測陰性
【有線新聞】警務處處長蕭澤頤私人助理確診，蕭澤頤快速測試陰性。
該名私人助理最後上班是星期三，工作時有戴口罩，沒有外遊紀錄，處方已徹底清潔及消毒辦公室，並繼續執行防疫措施。
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