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2022年11月10日
兩岸國際
新聞資訊
法國地鐵員工罷工交通受阻
【有線新聞】英法地鐵員工罷工，交通受阻。
巴黎多個鐵路站關閘，市內大部分列車停駛，或只在繁忙時間有限度運作，來往戴高樂機場的鐵路也嚴重受阻。工會這次罷工，要求薪金加幅追上通脹，亦向馬克龍政府施壓，不滿養老金改革。英國倫敦地鐵工人也罷工，11條鐵路線、有9條要關閉，當局呼籲乘客避免乘搭鐵路，出門前留意交通狀況。
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