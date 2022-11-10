強迫18人簽逾80萬元合約　健身中心8董事職員威嚇性營業行為罪成

【有線新聞】8名健身中心董事及職員強迫18人簽署超過80萬元合約，承認串謀作出威嚇性營業行為等共25項罪名，7人判監4至27個月，一人判社會服務令。

涉案的S.M.L Studio已經停業。案情指當事主表明不購買合約，被告會以不同方式威嚇，例如打頭、粗言穢語指罵、要求事主拍片聲明自願購買，否則不准離開。

法官說被告犯案手法純熟，涉及非法禁錮、恐嚇等，對服務業造成不良影響，判刑必須具阻嚇性，並下令向事主賠償合共約70萬元。

海關說今次判刑是自2013年修例以來最重，相信已警示業界的不良分子。