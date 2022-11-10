i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月10日
港聞
新聞資訊
強迫18人簽逾80萬元合約 健身中心8董事職員威嚇性營業行為罪成
【有線新聞】8名健身中心董事及職員強迫18人簽署超過80萬元合約，承認串謀作出威嚇性營業行為等共25項罪名，7人判監4至27個月，一人判社會服務令。
涉案的S.M.L Studio已經停業。案情指當事主表明不購買合約，被告會以不同方式威嚇，例如打頭、粗言穢語指罵、要求事主拍片聲明自願購買，否則不准離開。
法官說被告犯案手法純熟，涉及非法禁錮、恐嚇等，對服務業造成不良影響，判刑必須具阻嚇性，並下令向事主賠償合共約70萬元。
海關說今次判刑是自2013年修例以來最重，相信已警示業界的不良分子。
上一條影片
法國地鐵員工罷工交通受阻
下一條影片
北區醫院急症醫生疑向家人處方受管制藥物 即時停職、院方已報警
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜11.8起須用安心「登記碼」或網上預約 才可免費檢測｜附登記教學＋必帶文件