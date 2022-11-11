i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月11日
港聞
新聞資訊
旺角的士遇路障 警搜約250萬元懷疑冰毒 兩男被捕
【有線新聞】警方在旺角拘捕，兩名涉嫌販毒的男子，搜獲市值約250萬懷疑冰毒。
被捕疑犯分別22歲及55歲，他們被黑布蒙頭鎖上手銬，在的士旁邊協助調查。凌晨12時許，警方在洗衣街近弼街設置路障，期間截查該架的士，在後座男乘客攜帶的袋內搜獲約四公斤懷疑冰毒，市值約250萬，隨即拘捕車上兩人，並派出緝毒犬在車上搜索。
上一條影片
MIRROR演唱會事故｜五人涉欺詐、容許物件墮下被捕 藝能涉向康文署虛報裝置重量
下一條影片
香港仔深灣道爆鹹水管路陷 私家車墮坑被困 無人傷
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
一線搜查｜11.8起須用安心「登記碼」或網上預約 才可免費檢測｜附登記教學＋必帶文件