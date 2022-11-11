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旺角的士遇路障　警搜約250萬元懷疑冰毒　兩男被捕

【有線新聞】警方在旺角拘捕，兩名涉嫌販毒的男子，搜獲市值約250萬懷疑冰毒。
被捕疑犯分別22歲及55歲，他們被黑布蒙頭鎖上手銬，在的士旁邊協助調查。凌晨12時許，警方在洗衣街近弼街設置路障，期間截查該架的士，在後座男乘客攜帶的袋內搜獲約四公斤懷疑冰毒，市值約250萬，隨即拘捕車上兩人，並派出緝毒犬在車上搜索。
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