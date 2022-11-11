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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
政府撤張震遠勳銜、何秀蘭太平紳士委任
【有線新聞】政府刊憲，撤銷前市建局主席張震遠的勳銜和太平紳士委任。
張震遠曾任多項公職，包括商品交易所主席等，2010年獲頒金紫荊星章，他因為串謀詐騙及欺詐罪成，判囚四年。
另外，前立法會議員何秀蘭亦因組織及煽惑他人、參與遊行等四宗案件被判囚14個月，太平紳士委任亦被撤銷。
根據授勳及嘉獎制度，和太平紳士條例，獲授勳者若被判囚一年或以上或太平紳士被判監禁，不論有否獲得緩刑，經行政長官批准，其勳銜及太平紳士委任均可被褫奪或撤銷。
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