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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
立法會選委界補選｜立法會選委會界別補選多3人報名 至今六人參選
【有線新聞】立法會選委會界別補選多3人報名。
民建聯成員、中醫師陳永光到政府總部交表，他去年參選立法會選舉醫療衞生界落敗。工聯會派出李廣宇參選，他亦是IT人協會理事長，他亦於去年參選立法會勞工界，同樣落敗。參選的還有商湯科技公司總經理尚海龍，他被問到有否參加內地政治組織，他說自己「入了團」，沒正面回應是否共產黨員。
選委會界別補選下月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，至今有六人報名參選，包括黃梓謙、黃錦輝和何敬康。
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