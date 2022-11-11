國際調解院在港設籌備辦公室　林定國：中央大禮　李家超：港人要增強底線思維

【有線新聞】由中國等多個國家建立的國際調解院，將在香港成立籌備辦公室，律政司司長林定國形容，是中央送給香港的大禮。

法律周來到最後一日，律政司司長林定國提到由中國等多個國家建立的國際調解院，將在香港成立籌備辦公室，日後有機會轉型成為國際調解院的秘書處和總部。

律政司司長林定國：「國際性的組織的秘書處和總部設立在香港，是國家史無前例的創舉，顯示中央對香港建設成國際法律服務和爭議解決中心的信心和支持，可說是中央送給香港的一份大禮。」

他重申會鞏固和建設香港成為亞太區國際法律和爭議解決服務中心，而重點之一是普及化。林定國：「我們需要照顧的不單是跨境國際企業、商業或金融機構，而是不論背景的每一位市民，此解釋了我之前在不同場合強調我的心願，是要將香港打造成法律服務的『美食廣場』。」

他強調香港每個人都是法治的建設者和維護者，特首李家超就認為實施港區國安法後，法治更鞏固，但要增強憂患意識和底線思維。

行政長官李家超：「確保維護國家主權、安全，發展利益的工作持久進行，除了加強執法、情報收集；宣傳教育、籌備立法等工作之外，我們亦會加強對外界，說好香港的真實法治故事。」

終審法院首席法官張舉能就強調香港一直致力捍衞法治，同時法治要繼續成長和演變，以足夠面對未來挑戰。