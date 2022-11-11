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港鐵古洞站建造工程刊憲　預2027年啟用

【有線新聞】港鐵古洞站建造工程刊憲，預計2027年啟用。
古洞站是上水站與落馬洲站之間的中途站，政府就批准古洞建新車站刊憲，建造工程預計2023年動工，2027年啟用。古洞站縮短往來古洞北和上水的車程，政府相信滿足到古洞北新發展區的交通需要。
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