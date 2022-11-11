蕭澤頤宣布警總紀念牆竣工　刻殉職警員名字

【有線新聞】蕭澤頤出席警隊紀念日，悼念因公殉職的警務人員。

蕭澤頤、輔警總監楊祖賜等與出席人士默哀兩分鐘，再獻上花圈。蕭澤頤致辭時提到，殉職同袍以生命煥發光輝，照亮警隊的前路。他同時宣布警察總部的紀念牆竣工，牆上刻有殉職警員的名字，代表警隊對他們的思念和崇高敬意。