疫苗通｜街市、髮型屋等將改被動查核　葉劉淑儀斥措施複雜、未有清晰解說　盧寵茂：冀穩紮穩打

【有線新聞】政府下星期四起放寬社交距離措施，進入政府街市、髮型屋等毋須再主動掃瞄疫苗通行證，有議員認為現時的措施太複雜，政府說是希望穩紮穩打。

下星期四起進入政府街市、髮型屋等部分處所不用再掃針卡，黃碼人士都可進入，但進入食肆、戲院等仍然要掃針卡，有議員就認為措施太複雜。

港島西（新民黨）葉劉淑儀：「未來這些針對性措施，可否簡單一點，或向市民解說得清晰一點？可否製作多些『懶人包』，讓市民理解被動、主動查核各類措施，真的很複雜，我看了很久，可能我笨一點吧。」

醫務衞生局局長盧寵茂：「關於放寬措施，政府希望穩紮穩打，一步一步走，至於有人用『擠牙膏』三字形容，我認為不恰當，我們應該用摸着石頭過河，過河也不知水有多深。」

放寬了的還有入境旅行團，即使持黃碼都可以團進團出到指定景點及到指定餐廳包房堂食，現時旅客要在抵港後第二、四及六日做核酸檢測。

旅遊界姚栢良：「現時入境團都是短暫逗留，最多都是4日3夜或3日2夜的行程，如果我們按照入境核酸檢測要求太過頻密，實際操作上會有一定困難。」

政策上開了綠燈，但小門都要開一開。

盧寵茂：「核酸檢測數字要做多少次，我們會檢討，這也是針對性方案中其中一項可能考慮的，或者檢討0+3政策後有足夠數據，我們會實時公布會否調整。」

盧寵茂又說文化體育及旅遊局會訂立機制及措施管理入境旅行團，詳細方案會盡快公布。