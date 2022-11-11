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2022年11月11日
港聞
新聞資訊
荃灣環宇海灣28人違強檢公告 17人罰款1萬
【有線新聞】荃灣環宇海灣五座有17人，未有按指示接受強制檢測，各罰款1萬元。
當局早前向環宇海灣五座居民發出強制檢測公告，要求他們接受檢測，不過其後檢查發現有28人未有遵從強檢公告，當局向其中17人發出1萬元定額罰款通知書。
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