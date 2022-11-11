返回
按輸入鍵開始搜尋

荃灣環宇海灣28人違強檢公告　17人罰款1萬

【有線新聞】荃灣環宇海灣五座有17人，未有按指示接受強制檢測，各罰款1萬元。
當局早前向環宇海灣五座居民發出強制檢測公告，要求他們接受檢測，不過其後檢查發現有28人未有遵從強檢公告，當局向其中17人發出1萬元定額罰款通知書。
上一條影片 美國民主黨中期選舉表現勝預期拜登籲兩黨合作
下一條影片 一線搜查｜慈雲山街坊回家見蝙蝠倒掛鐵閘　網民：福到好意頭　附專家應對方法
客戶服務