美國民主黨中期選舉表現勝預期拜登籲兩黨合作

【有線新聞】美國中期選舉仍未完成點票，共和黨有望以些微優勢，重奪眾議院。不過總統拜登認為民主黨的表現已經相當理想。至於未有預期般大勝的共和黨，國會領袖以至前總統特朗普均面臨黨內質疑。

「星期二是美國的好日子，對民主的美好一天，亦是民主黨人的強大一晚。」民主黨中期選舉表現勝過預期，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓謝票。 拜登重申民主黨流失的議席有限：「我們只失去少數眾議院席位，是近40年民主黨總統首場中期選舉最少，州長選情亦是1986年以來最佳。」