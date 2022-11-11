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美國民主黨中期選舉表現勝預期拜登籲兩黨合作
【有線新聞】美國中期選舉仍未完成點票，共和黨有望以些微優勢，重奪眾議院。不過總統拜登認為民主黨的表現已經相當理想。至於未有預期般大勝的共和黨，國會領袖以至前總統特朗普均面臨黨內質疑。
「星期二是美國的好日子，對民主的美好一天，亦是民主黨人的強大一晚。」民主黨中期選舉表現勝過預期，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓謝票。
拜登重申民主黨流失的議席有限：「我們只失去少數眾議院席位，是近40年民主黨總統首場中期選舉最少，州長選情亦是1986年以來最佳。」
拜登感謝選民維護選舉公正，又讚揚主流共和黨人願意認輸，希望未來施政可與對方合作。
雖然擋住「紅色浪潮」，不過點票尚未結束，民主黨仍有可能失落國會控制權。
參議院最後數席難分難解，民主黨和共和黨的候選人在點票緩慢的亞利桑那州和內華達州分別佔優，最終可能要待佐治亞州下月次輪投票的決勝一席，才能定奪參議院控制權誰屬。
至於眾議院，則預料會由共和黨以微弱優勢，「翻盤」奪得控制權。
但這些小小「戰果」遠不及共和黨選前預期，共和黨人普遍不滿國會領袖分配競選資金不善，在關鍵的墮胎權爭議上立場閃縮，更質疑前總統特朗普高調助選的成效，指獲特朗普支持的候選人，挑戰民主黨眾議院席位都無功而還，呼籲特朗普推遲原定下周宣布角逐下屆總統的計劃。
反而其黨內對手德桑蒂斯，在佛羅里達州大勝連任州長後出選總統呼聲高漲，可能令黨內分歧進一步浮現。