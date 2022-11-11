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2022年11月11日
兩岸國際
新聞資訊
據報日本法務大臣葉梨康弘將被撤換
【有線新聞】捲入失言風波的日本法務大臣葉梨康弘，據報將被首相岸田文雄撤換。
葉梨康弘屬於自民黨內的「岸田派」，若被撤職，將是繼上月經濟再生大臣山際大志郎，被揭發與統一教關係密切請辭後，岸田新內閣再出現人事變動。岸田內閣的支持率近日已急劇下滑，8月才首次入閣的葉梨康弘日前失言，形容法務大臣的職位不顯眼，最主要的工作只是就是為執行死刑蓋章，此言一出立刻引發廣泛批評，他事後已道歉並撤回言論。
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