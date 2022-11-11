內地調整入境防控措施　取消航班熔斷機制

【有線新聞】內地入境檢疫會改為「5+3」，即減少兩天集中隔離，另外亦取消航班熔斷機制。

國家衛健委星期五發布通知，進一步優化新型肺炎疫情防控措施和科學精準做好防控工作，當中提到星期四中央政治局常委會會議，研究部署二十項措施，當中包括取消入境航班熔斷機制，將登機前48小時內兩次核酸檢測陰性證明減為一次，對入境人員7天集中隔離加3天居家健康監測，改為5天集中隔離加3天居家隔離，這項調整亦適用於密切接觸者。

對入境的重要商務人員、體育團體等採取閉環泡泡措施，即點對點送到免隔離閉環管理區，開展商務、訓練和比賽等活動，中方人員進入前要完成疫苗加強免疫接種。

風險區由高、中、低三類，調整為只有高、低兩類，最大限度減少居民管控。將高風險區外溢人員，由7天集中隔離改為7天居家隔離。

通知要求加大整治一刀切、層層加碼問題的力度，嚴禁隨意封校停課、停工停產，未經批准阻斷交通，隨意採取靜默管理等行為，優化校園的疫情防控，提升學校應急能力。落實企業和工業園的防控措施，不得擅自要求事關產業鏈全局和民生保供的重點企業停工停產。

通知要求，有序推進新型肺炎疫苗接種的方案，加快提高接種覆蓋率，特別是對老年人，加快開展具有廣泛保護作用的單價或者多價疫苗研發，重視發揮中醫藥的獨特優勢，加強急救藥品和醫療設備的儲備。